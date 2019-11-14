Nadal’dan müthiş geri dönüş

Dünyanın en iyi 8 erkek tenisçisinin, Londra'daki mücadelesi devam ediyor. RafaelNadal ile Daniil Medvedev arasındaki karşılaşma İspanyol oyuncunun müthiş geri dönüşüne sahne oldu

Londra'nın ev sahipli yaptığı ATP Finalleri'nde heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Genç raketlerin gösterişli galibiyetleri dikkat çektiyse de kalite ve tecrübe de hissedilmeye başladı.

Dünya bir numarası RafaelNadal ile dünya dört numarası Daniil Medvedev arasındaki maç da bunlardan biriydi.

İkili en son Amerika Açık finalinde karşılaşmış ve beş sete uzanan maçı Nadal kazanmıştı.

Bir anlamda 34 yaşındaki Nadal ile 23 yaşındaki Medvedev'in mücadelesi gençlik mi tecrübe mi sorusunu barındırıyordu.

Başa baş geçen ilk seti kazanan 7-6 ile Rus raket Medvedev oldu.

İkinci sette İspanyol tenisçi toparlandı ve 6-3 kazandı.

Üçüncü sete ise Rus raket Medvedev adeta fırtına gibi başladı.

Medvedev'in 4-0'a getirdiği karşılaşmada Nadal teslim olmadı.

İspanyol tenisçi 19 grandslam şampiyonluğunun altındaki kaliteyi sporseverlere bir kez daha gösterdi ve 5-1 geride olduğu seti 7-6 kazanmayı başardı.

Turnuvaya Alexander Zverev mağlubiyeti ile başlayan Nadal bu galibiyetle final için de umutlandı.

33 yaşındaki efsane raket yarı final yolunda cuma günü StefanosTsitsipas ile karşılaşacak.

Andre Agassi grubunun diğer maçında Tsitsipas, geçen yılın Şampiyonu Alexander Zverev ile korta çıktı.

Kariyerinde ilk kez bu turnuvada yer alan Yunan Raket, Zverev'e karşı etkili bir performans sergiledi.

Alman rakibini 6-3 ve 6-2'lik skorlarla geçen StefanosTsitsipas," Açıkçası performansıma şaşırdım, herşeyi doğru yaptım." açıklamasında bulundu..

Dünya 6 numarası Tsitsipas böylece ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı ve yarı finale çıkmayı garantiledi.