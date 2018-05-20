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Nadal, Roma Açık'ta 8. kez şampiyon

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Nadal, Roma Açık'ta 8. kez şampiyon
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Roma Açık Tenis Turnuvası'nın tek erkekler finalinde Alman Alexander Zverev'i 2-1 yenen İspanyol Rafael Nadal, şampiyonluğa ulaştı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen turnuvanın tek erkekler finalinde, dünya klasmanında 2. sırada yer alan Nadal ile 3. basamaktaki Zverev karşılaştı.

Nadal, toprak kortta oynanan ve 2 saat 10 dakika süren maçı 6-1, 1-6, 6-3'lük setlerle 2-1 kazanarak Roma Açık'ta 8. şampiyonluğunu elde etti. Geçen yılın şampiyonu Zverev ise bu kez kupanın bir adım uzağında kaldı.

Ayrıca Nadal, yeni açıklanacak dünya klasmanında İsviçreli Roger Federer'i geçerek birinci sıraya yerleşmeyi garantiledi.

Öte yandan tek kadınlar finalinde Rumen Simona Halep'i 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Ukraynalı Elina Svitolina, Roma'da arka arkaya ikinci kez şampiyon oldu.

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