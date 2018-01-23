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Nadal, Avustralya Açık’a veda etti

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Marin Cilic, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta karşılaştığı Rafael Nadal'ın 5. sette sakatlanarak maçtan çekilmesiyle yarı finale yükseldi

Nadal, Avustralya Açık’a veda etti
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Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek erkekler çeyrek final maçında, geçen yıl final oynayan dünya 1 numarası Rafael Nadal ile 6 numaralı seribaşı Marin Cilic karşılaştı.

İlk seti 6-3 Nadal kazandı. 2. seti aynı skorla alan Cilic, durumu 1-1'e getirdi. Büyük çekişmeye sahne olan 3. seti, 72 dakika sonunda 7-6 kazanan Nadal, 2-1 öne geçti.

Nadal'ın sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle tıbbi mola aldığı 4. seti, 6-2 üstün tamamlayan Cilic, mücadeleyi final setine taşıdı.

Sakatlığının etkisi iyice artan Nadal, 5. sette 2-0 geri düşmesinin ardından maçtan çekildi. Hırvat raket Cilic böylece 2010'dan sonra bir kez daha yarı finale çıktı.

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