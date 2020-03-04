Nadal 100'ler kulübünde

Ünlü İspanyol tenisçi RafaelNadal, kariyerinin 101'nci zaferini Meksika'da kazandı. Nadal, böylece 100'ün üzerinde kupa kaldıran 10 raketten biri oldu

RafaelNadal, son yıllarda tenis dünyasına damga vuran isimlerin başında geliyor.

33 yaşındaki ünlü raket, 2004 yılında ilk turnuvasını kazandıktan sonra 2005'ten itibaren dünya sıralamasının ilk 10'nu içinde yer almayı başardı.

Deneyimli tenisçi, Meksika'da oynadığı son turnuvayı zaferle tamamladı.

Kariyerinin 85'nci tekler galibiyetine imza atan Rafa; tekler, çiftler, karışık çiftler ve Davis Kupası olmak üzere toplam 101'nci kez kazandı.

Bu zafer onu, 100'ün üzerinde kupa kaldıran 10 isimden biri yaptı.

Listenin başında, 160 galibiyeti bulunan Birleşik Amerikalı John McEnroe yer alıyor.

Aktif tenis oyuncuları arasında ise İsviçreli RogerFederer, 112 zaferle 100'ler kulübünün beşinci sırasında bulunuyor.