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Murray Avusturya Açık'a veda etti

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Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın ilk gününde, favorilerin çoğu tur atlarken, 9 numaralı seribaşı John Isner'ın ardından erkeklerin eski dünya 1 numarası Andy Murray de elendi

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Murray Avusturya Açık'a veda etti
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Avustralya'nın Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın ilk gün maçları tamamlandı.

Erkeklerin 22 numaralı seribaşı Roberto Bautista ile Avustralya Açık'ta 5 kez finale çıkan ancak sakatlıklar yüzünden şu an klasmanın 229. sırasında yer alan Andy Murray arasındaki ilk tur mücadelesi, büyük heyecana sahne oldu.

İlk iki seti 6-4 alan Bautista, 2-0 öne geçti. Grand slam turnuvalarında 3, olimpiyatlarda ise 2 şampiyonluğa ulaşan eski dünya 1 numarası Murray, seyircinin desteğiyle sonraki setleri 7-6 kazanarak skoru 2-2'ye getirdi.

Final setinin 3. oyununda servis kıran Bautista, kontrolü yeniden eline aldı ve seti 6-2, 4 saat 9 dakika süren karşılaşmayı da 3-2 kazanarak 2. tura yükseldi.

Murray'nin, son puana kadar verdiği mücadele seyircinin takdirini topladı

Kalçasındaki sakatlıktan dolayı tenis oynamakta zorlandığını, hatta Avustralya Açık'ın son turnuvası olabileceğini açıklayan Murray'nin, son puana kadar verdiği mücadele seyircinin takdirini topladı.

Dünya sıralamasının 97. basamağındaki Reilly Opelka, 3-1 yendiği 9 numaralı seribaşı John Isner'i ilk turda turnuvanın dışına itti.

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Rafael Nadal, 3 numaralı seribaşı ve son şampiyon Roger Federer, 5 numaralı seribaşı Kevin Anderson, 6 numaralı seribaşı Marin Cilic, 10 numaralı seribaşı Karen Khachanov ise yollarına devam etti.

SON ŞAMPİYON WOZNİACKİ TUR ATLADI

Tek kadınlarda 3 numaralı seribaşı Caroline Wozniacki, unvanını korumaya geldiği turnuvadaki ilk maçında, dünya 52 numarası Alison van Uytvanck'ı 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 yendi.

Kadınların 2 numaralı seribaşı Angelique Kerber, 5 numaralı seribaşı Sloane Stephens, 8 numaralı seribaşı Petra Kvitova, 9 numaralı seribaşı Kiki Bertens, 11 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka ve 2008 şampiyonu Maria Sharapova da 2. tura çıktı.

DJOKOVİC VE HALEP KORTA ÇIKACAK 

Avustralya Açık'ta bugün erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, Mitchell Krueger, 4 numaralı seribaşı Alexander Zverev de Aljaz Bedene ile karşılaşacak.

Kadınlarda ise 1 numaralı seribaşı Simona Halep ile Kaia Kanepi ve 4 numaralı seribaşı Naomi Osaka ile Magda Linette mücadele edecek.

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