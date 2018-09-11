Minikler Yaz Kupası başladı

KKTF 9-10 Yaş Yaz Kupası ilk gün grup maçları ile başladı. KKTF kortlarında gerçekleşen turnuva da oynanan maçların ardından alınan sonuçlar belli oldu.
Sonuçlar:
9 Yaş Kızlar:
Zenan Kansu / Simay Kal 4-0 / 4-0
Emine Karagözlü / Almira Akşahin 0/4 5/3 7/5
9 Yaş Erkekler:
Rüzgar Vural / Uğur Duman 4-0 / 4-1
Eren Yılmaz / Algın Kömürcüler 4-1 / 4-0
10 Yaş Kızlar:
Elifsu Aluftekin / Ela Sütcüoğlu
Özgül Şah / Janset Duru Şanlı 4/1 4/0
Hayat Çakmak / Zenan Kansu 4/1 4/1
10 Yaş Erkekeler:
Enver Ada Gencel / Bora Erin 4/2 4/5 7/10
Ada Kin / Erk Güneşer 2/4 5/4 12/10
Akay Ali Sağkanat / Doruk Taşeli 4/0 4/1
Bekir Devran Esendağlı / Noa Duchateau 5/3 5/3
KKTF 9-10 Yaş Yaz Kupası ilk gün grup maçları ile başladı. KKTF kortlarında gerçekleşen turnuva da oynanan maçların ardından alınan sonuçlar belli oldu.