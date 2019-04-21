banner255
Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip, sürgüne gönderildi
Eşi güzellik yarışmasına katılan Rus rahip, sürgüne gönderildi
54 0
Yunusların umutları azalıyor
Yunusların umutları azalıyor
69 0
 
Metehan'daki şehir parkı Saray'da masaya yatırıldı
Metehan'daki şehir parkı Saray'da masaya yatırıldı
48 0
Lefkoşa surlarında büyük tehlike
Lefkoşa surlarında büyük tehlike
24 0
Başkent gecelerinin hakimi Kartal
Başkent gecelerinin hakimi Kartal
111 0
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
41 0
23 0
banner82

Minikler raketleri, 23 Nisan aşkına salladı

banner27

banner262
Minikler raketleri, 23 Nisan aşkına salladı
banner267

Bu yıl 28.si düzenlenen geleneksel Er Reklam Minikler Turnuvası geçtiğimiz Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi.

10 Yaş Altı Kız, Erkek ve 10 Yaş Üstü Kız, Erkek kategorilerinde oynanan turnuvada sporcular, seyirciler ile ailelerine eğlenceli ve güzel anlar yaşattı. Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini turnuvanın sponsorluğunu üstlenen Er Reklam direktörü Deniz Demircioğlu takdim etti. Demircioğlu ayrıca başkan Mustafa Bekiroğulları’na federasyon adına plaket takdim etti.

Turnuvada dereceye giren sporcular ve kategorileri şöyle;

Minik Kızlar 10 Yaş Altı

1.Ecem Önder

2.Civa Çevik

3.Berfin Oktay

3.Ecrin Onur

Minik Erkekler 10 Yaş Altı

1.Tuğra Soyer

2.Mehmet Akif Öztürk

3.Toprak Öztürk

4.Celal Beyit

Minik Kızlar 10 Yaş Üstü

1.İlke Yücel

2.Saadet Akbulut

3.Nihal Zorlu

3.Yaren Yıldırım

Minik Erkekler 10 Yaş Üstü

1.Arda Kantara

2.Arda Alat

3.Mertcan Aydemir

3.Baran Beyit

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.