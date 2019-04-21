Minikler raketleri, 23 Nisan aşkına salladı

Bu yıl 28.si düzenlenen geleneksel Er Reklam Minikler Turnuvası geçtiğimiz Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi.
10 Yaş Altı Kız, Erkek ve 10 Yaş Üstü Kız, Erkek kategorilerinde oynanan turnuvada sporcular, seyirciler ile ailelerine eğlenceli ve güzel anlar yaşattı. Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini turnuvanın sponsorluğunu üstlenen Er Reklam direktörü Deniz Demircioğlu takdim etti. Demircioğlu ayrıca başkan Mustafa Bekiroğulları’na federasyon adına plaket takdim etti.
Turnuvada dereceye giren sporcular ve kategorileri şöyle;
Minik Kızlar 10 Yaş Altı
1.Ecem Önder
2.Civa Çevik
3.Berfin Oktay
3.Ecrin Onur
Minik Erkekler 10 Yaş Altı
1.Tuğra Soyer
2.Mehmet Akif Öztürk
3.Toprak Öztürk
4.Celal Beyit
Minik Kızlar 10 Yaş Üstü
1.İlke Yücel
2.Saadet Akbulut
3.Nihal Zorlu
3.Yaren Yıldırım
Minik Erkekler 10 Yaş Üstü
1.Arda Kantara
2.Arda Alat
3.Mertcan Aydemir
3.Baran Beyit