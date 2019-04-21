Minikler raketleri, 23 Nisan aşkına salladı

Bu yıl 28.si düzenlenen geleneksel Er Reklam Minikler Turnuvası geçtiğimiz Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi.

10 Yaş Altı Kız, Erkek ve 10 Yaş Üstü Kız, Erkek kategorilerinde oynanan turnuvada sporcular, seyirciler ile ailelerine eğlenceli ve güzel anlar yaşattı. Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini turnuvanın sponsorluğunu üstlenen Er Reklam direktörü Deniz Demircioğlu takdim etti. Demircioğlu ayrıca başkan Mustafa Bekiroğulları’na federasyon adına plaket takdim etti.

Turnuvada dereceye giren sporcular ve kategorileri şöyle;