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Minik raketlerde, yarı finaller oynandı

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Minik raketlerde, yarı finaller oynandı

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) tarafından federasyon kortlarında gerçekleştirilen Shoes&MoreCup’da yarı final karşılaşmalarıgerçekleştirildi.

Turnuvada 9-10 yaş kategorisinde oynanan maçlar ve sonuçlar şöyle;

9 YAŞ KIZ - Yarı Final

MEYRA ESER – VERA GAZİ 2/4 – 4/0 – 7/10

SERVET TEL - DENİZ BODAPATİ 1/4 – 0/4

10 YAŞ KIZ - Yarı Final

ALMİRA AKŞAHİN - LARA ONURLU 4/0 – 5/3

10 YAŞ ERKEK - Yarı Final

NOA DUCHATEAU - EREN YILMAZ 3/5 – 2/4

EMİR ASAF YÜKSEL - ÖMER ANIL 2/4 – 2/4

10 YAŞ ÇİFT ERKEKLER

Toprak A. Candan / Algın Kömürcüler - Kıvanç Öztuğ / Deniz H. Önen 4/1 – 5/3

ÇINAR ELMALI / ASIM ARAS ASTAN - DERİN ŞEMSETTİN / BARAN ADALIER 4/1 – 4/0

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