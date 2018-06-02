banner107
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
Millilerimiz çeyrek final kapısını araladı
7 0
Jaguar’ın 50. Yıl modeli: XJ50
Jaguar’ın 50. Yıl modeli: XJ50
60 0
Yoldan çıkarak takla attı
Yoldan çıkarak takla attı
450 0
Vampir uygulamalar
Vampir uygulamalar
84 0
Kıbrıs Genç TV, 21. kuruluş yılına özel kutlama
Kıbrıs Genç TV, 21. kuruluş yılına özel kutlama
89 0
Ralli şov başlıyor
Ralli şov başlıyor
160 0
Lefke Ceviz Festivali, 3 Haziran Pazar günü yapılıyor
Lefke Ceviz Festivali, 3 Haziran Pazar günü yapılıyor
101 0
Sigara yasağına denetim yapılmıyor
Sigara yasağına denetim yapılmıyor
124 0
banner82
banner147

Minik raketlerde dereceler belirlendi

banner27

banner99
Minik raketlerde dereceler belirlendi
banner137
banner166

Masa tenisinde 10 yaş altı ve 10 yaş üstü Minikler Klasman Turnuvası, dün federasyon salonunda gerçekleştirildi.

Turnuvada dereceye giren sporcular ve kategorileri şöyle;

Minik Kızlar 10 Yaş Altı

Sare Oylum (Dumlupınar)

Tara Bay (LAÜ)

Yağmur Tulay (Dumlupınar)

Minik Erkekler 10 Yaş Altı

Ali İleri (Deniz Plaza)

Mehmet Güder (Karşıyaka)

Arda Garabli (Dumlupınar)

Minik Kızlar 10 Yaş Üstü)                                                                  

Şerif Kuyucu (Bekiroğulları)

İlsu Saygınel (GAÜ)

Nihal Zorlu (Karşıyaka)

Saadet Akbulut (Karşıyaka)

Minik Erkekler 10 Yaş Üstü

Mertcan Aydemir (Karşıyaka)

Demir Tecel (Dumlupınar)

Adal Oraloğlu (Dumlupınar)

Adal Aksoy (Karşıyaka)

banner167
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.