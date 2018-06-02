Minik raketlerde dereceler belirlendi

Masa tenisinde 10 yaş altı ve 10 yaş üstü Minikler Klasman Turnuvası, dün federasyon salonunda gerçekleştirildi.
Turnuvada dereceye giren sporcular ve kategorileri şöyle;
Minik Kızlar 10 Yaş Altı
Sare Oylum (Dumlupınar)
Tara Bay (LAÜ)
Yağmur Tulay (Dumlupınar)
Minik Erkekler 10 Yaş Altı
Ali İleri (Deniz Plaza)
Mehmet Güder (Karşıyaka)
Arda Garabli (Dumlupınar)
Minik Kızlar 10 Yaş Üstü)
Şerif Kuyucu (Bekiroğulları)
İlsu Saygınel (GAÜ)
Nihal Zorlu (Karşıyaka)
Saadet Akbulut (Karşıyaka)
Minik Erkekler 10 Yaş Üstü
Mertcan Aydemir (Karşıyaka)
Demir Tecel (Dumlupınar)
Adal Oraloğlu (Dumlupınar)
Adal Aksoy (Karşıyaka)