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Minik raketler sezonu açtı

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Minik raketler sezonu açtı
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Masa Tenisi Federasyonu 2018-2019 Masa Tenisi sezonuna “Minikler Ferdi Turnuvası” ile başladı. 

Dün sabah saat 10.00’da federasyon salonunda oynanan maçlar seyir zevki yüksek ve çekişmeli geçti. 10 yaş altı ve 10 yaş üstü kategorilerinde gerçekleşen turnuva sonucunda şampiyonlar ve alınan dereceler şöyle;

10 Yaş Altı Erkekler;

1.Tuğra Soyer

2.Ali İleri

3.Celal Beyit

10 Yaş Üstü Kızlar;

1.Nihal Zorlu

2.İlke Yücel

3.Alara Kaçar

3.Yaren Yıldırım

10 Yaş Üstü Erkekler;

1.Arda Kantara

2.Mertcan Aydemir

3.Arda Alat

3.Adal Aksoy

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