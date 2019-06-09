Minik En İyileri Zorlu ve Kantara

Masa Tenisinde MinikEn İyi 8’lerşampiyonası, 08.06.2019 cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi. Seyir zevki yüksekve çekişmeli karşılaşmalara sahne olan şampiyonayı kızlarda Nihal Zorlu, erkeklerde Arda Kantara şampiyon olarak tamamladı.

Masa tenisinde en iyi 8’ler şampiyonalarına önümüzdeki hafta 15 Haziran cumartesi günü oynanacak Yıldız En İyi 8’ler Şampiyonası ile devam edilecek.

Şampiyona sonucunda dereceye giren sporcular şu şekilde;

Kızlar;

1.Nihal Zorlu (Karşıyaka)

2.İlke Yücel (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

3.Asya Akal(KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

4.Yaren Yıldırım (Karşıyaka)

Erkekler;

1.Arda Kantara (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

2.Arda Alat(Karşıyaka)

3.Mertcan Aydemir(Karşıyaka)

4.Baran Beyit (Yakın Doğu Üniversitesi)