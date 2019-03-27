Miami Açık'ta büyük sürpriz

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda sürpriz sonuçlar yaşanıyor. Dünya bir numarası Novak Djokovic, turnuvaya veda etti.

Miami Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele sürüyor. Turnuvaya sürpriz sonuçlar damga vurdu.

Dünya bir numarası Novak Djokovic, dördüncü turda turnuvanın 22 numaralı seri başı Roberto Bautista Agut ile karşı karşıya geldi. Rakibine 2-1 yenilen Djokovic, turnuvaya sürpriz bir şekilde veda etti.

Daha önce 6 şampiyonluk yaşadığı Miami Açık'a 4. turda veda eden Djokovic, bu ay katıldığı Indian Wells'te de 3. turu geçememişti.

Borna Coric ile Avustralyalı Nick Kyrgios ise son 16 turunda karşı karşıya geldi. Hırvat raket Coric ilk seti 6-4 kaybetmesine rağmen diğer setlerde Kiriyos'a 6-3 ve 6-2 üstünlük sağladı ve adını çeyrek finale yazdırdı.