Menemenci’nin, Tenis Federasyonu ile ilişkisi kesildi

Ragıp Ratip başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) yönetim kurulu Selim Menemenci hakkında açıklama yaparak, Menemenci’nin, KKTF ile ilişkisini kesti.

KKTF yönetim kurulunun, KKTF resmi facebook sayfasında yaptığı açıklama şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu daha önceden hakemliği sırasında yaptığı uygunsuz hareketler nedeniyle cezalandırılmış olan Selim Menemenci’yi, sürekli olarak Federasyon aleyhinde hakaret seviyesine ulaşan konuşmalar yapması, yöneticilere saldırgan tutum ve davranışlar içinde bulunması; MHK başkanına saygısız söylemlerde bulunması ve başkan olarak kabul etmemesi ve bunlara benzer agresif davranışlardan ötürü KKTF ile ilişkisinin kesilmesine ve Hakemlikten men edilmesine karar verilmiştir.”

