Masa tenisinin yıldızları Kezal ve Baran

Masa Tenisinde Yıldız En İyi 8’ler şampiyonası tamamlanırken, şampiyonayı kızlarda Kezal Akçatepe, erkeklerde Baran Kantara şampiyon tamamladılar

Masa Tenisinde Yıldız En İyi 8’ler şampiyonası, geçtiğimiz Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi. Seyir zevki yüksek, çekişmeli karşılaşmalara ve averaj hesaplamalarına sahne olan şampiyonayı kızlarda Kezal Akçatepe, erkeklerde Baran Kantara şampiyon olarak tamamladı.

Masa tenisinde en iyi 8 şampiyonaları önümüzdeki hafta 22 Haziran Cumartesi günü oynanacak Büyük En İyi 8’ler Şampiyonası ile sona erecek.

Şampiyona sonucunda dereceye giren sporcular şu şekilde;

Kızlar;

1.Kezal Akçatepe (Girne Amerikan Üniversitesi) – 14 Puan

2.Şerif Kuyucu (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği) – 12 Puan (Averajla)

3.Sıla Harper (Girne Amerikan Üniversitesi) – 12 Puan

4.İlsu Saygınel (Girne Amerikan Üniversitesi) – 12 Puan

Erkekler;

1.Baran Kantara (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği) – 13 Puan (Averajla)

2.Mertcan Aydemir (Karşıyaka) – 13 Puan

3.Mehmet Deveci (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği) – 13 Puan

4.Arda Alat (Karşıyaka) – 11 Puan