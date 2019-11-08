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Masa tenisinin yıldızları, Alev ve Arda

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Masa tenisinin yıldızları, Alev ve Arda
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Masa tenisinde, Yıldızlar Ferdi Turnuvası geçtiğimiz Cumartesi günü federasyon salonunda
gerçekleştirildi.

Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek maçlara sahne olan turnuva sonucunda kızlarda Alev Yayman, erkeklerde Arda Alat şampiyon oldular.

Alınan dereceler şu şekilde;

Kızlar;
1.Alev Yayman (Girne Amerikan Üniversitesi)
2.İlsu Saygınel (Girne Amerikan Üniversitesi)
3.Nihal Zorlu (Karşıyaka)
3.Şerif Kuyucu (Yakın Doğu Üniversitesi)

Erkekler;
1.Arda Alat (Karşıyaka)
2.Mertcan Aydemir (Karşıyaka)
3.Metehan Fahrioğlu (Yakın Doğu Üniversitesi)
3.Arda Kantara (Karşıyaka)

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