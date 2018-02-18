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Masa tenisinin süperleri YDÜ ve GAÜ

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Masa tenisinin süperleri YDÜ ve GAÜ
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Büyükler Süper Kupa, Cumartesi günü sabah saat 10.00’da federasyon salonunda gerçekleştirildi.

Çekişmeli ve seyir zevki yüksek geçen karşılaşmalar sonucu Erkeklerde Girne Amerikan Üniversitesi ve Bayanlarda Yakın Doğu Üniversitesi tek devreli lig formatında gerçekleşen turnuvayı namağlup şampiyon tamamladılar.

Turnuva sonucunda oluşan tablo şu şekilde;

Süper Kupa Erkekler Puan Tablosu

Süper Kupa Bayanlar Puan Tablosu

1. GAÜ

6 Puan

1. YDÜ

4 Puan

2. LAÜ

5 Puan

2. GAÜ

3 Puan

3. Bekiroğulları

4 Puan

3. Bekiroğulları

2 Puan

4. Dumlupınar

3 Puan
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