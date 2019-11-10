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Masa Tenisinin süperleri LAÜ ile YDÜ

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Masa Tenisinin süperleri LAÜ ile YDÜ
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Masa tenisinde Süper Kupa, geçtiğimiz Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi. Seyir zevki yüksek, oldukça güzel mücadelelerin ortaya konduğu kupada mutlu sona ulaşan takımlar erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi ve kadınlarda Yakın Doğu Üniversitesi oldu.

Süper Kupa Erkeler Puan Durumu

   Takım                                              O   P

1. Lefke Avrupa Üniversitesi            2    4

2. Girne Amerikan Üniversitesi         2    3

3. Anka Spor Derneği                                    2    2

Süper Kupa Kadınlar Puan Durumu

   Takım                                              O   P

1. Yakın Doğu Üniversitesi               2    4

2. Girne Amerikan Üniversitesi         2    3

3. Anka Spor Derneği                                    2    2

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