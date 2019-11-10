Masa Tenisinin süperleri LAÜ ile YDÜ

Masa tenisinde Süper Kupa, geçtiğimiz Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi. Seyir zevki yüksek, oldukça güzel mücadelelerin ortaya konduğu kupada mutlu sona ulaşan takımlar erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi ve kadınlarda Yakın Doğu Üniversitesi oldu.
Süper Kupa Erkeler Puan Durumu
Takım O P
1. Lefke Avrupa Üniversitesi 2 4
2. Girne Amerikan Üniversitesi 2 3
3. Anka Spor Derneği 2 2
Süper Kupa Kadınlar Puan Durumu
Takım O P
1. Yakın Doğu Üniversitesi 2 4
2. Girne Amerikan Üniversitesi 2 3
3. Anka Spor Derneği 2 2