Masa tenisinin en iyileri, Töre ve Kara

Masa tenisinde sezonun son etkinliği olan Büyük En İyi 8’ler Şampiyonası, geçtiğimiz Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi. Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli karşılaşmalara sahne olan şampiyonayı kadınlarda Elif Töre, erkeklerde Cemal Kara şampiyon olarak tamamladı. Kadınlarda KKTC Kültür ve Dayanışma Derneğinden Elif Töre, 18 puanla birinci, Ferdi yarışan Sude Köknel ise 17 puanla ikinci olurken, Yağmur Aktunç 16 puanla üçüncü, Kezal Akçatepe 15 puanla dördüncü oldu. Erkeklerde ise Girne Amerikan Üniversitesinden Cemal Kara 14 puanla birinci, Hasan Bekiroğulları 13 puanla ikinci olurken, İbrahim Pekdoğan 12 puanla üçüncü, Tunç Güneralp 11 puanla dördüncü oldu.