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Masa tenisine yeni antrenörler kazandırılacak

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Masa tenisine yeni antrenörler kazandırılacak
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu yönetim kurulu, yeni, genç antrenörler yetiştirmek için kurs programı düzenleyecek.

Konu ile ilgili olarak Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’ndan yapılan açıklama şöyle:

“Antrenör olmak isteyen sekiz pırıl pırıl genç adayın federasyonumuza başvurması sonucunda kurs programı düzenlenmesi için gerekli çalışmalar tamamlandı.

Bu sekiz gencimizin dördünün bayan olması, masa tenisi camiasına bayan antrenör sayısında önemli katkıda bulunacak olması açısından sevindirici ve dikkat çeken bir durum olarak görülmekte. Geçtiğimiz haftadan bu yana program dahilinde teorik dersler federasyon salonunda gerçekleştirildi. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu arasında imzalanmış olan protokol gereğince Türkiye’den getirilecek olan teknik ve taktik hocası ile kurs programına devam edilecek. Bu sürecin tamamlanmasının ardından da antrenör adayları yazılı sınava tabi tutulacaklar.”

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