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Masa Tenisinde yıldızlı heyecan

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Masa Tenisinde yıldızlı heyecan

Masa TenisiYıldızlar Ligine geçtiğimiz Cumartesi sabahı oynanan müsabakalarla devam edildi.

Yıldız raketlerin heyecanlı ve çekişmeli mücadeleler ortaya koyduğu ikinci hafta müsabakaları çekişme içerisinde geçti.  Masa tenisinde Yıldız Erkekler Ligi 22 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabakalar ile sona erecek. Ayrıca yine aynı tarihte oynanacak Yıldız Kızlar Şampiyonası ile kızlarda da şampiyon belirlenecek.

Alınan sonuçlar ve son hafta öncesi oluşan puan durumu şöyle;

5. Ayak

LAÜ

(0-3)

Karşıyaka

YDÜ

(3-1)

BMTAYD

GAÜ

-

By

6. Ayak

LAÜ

-

By

Karşıyaka

(3-0)

BMTAYD

YDÜ

(3-0)

GAÜ

7. Ayak

LAÜ

(3-0)

BMTAYD

Karşıyaka

(3-0)

GAÜ

YDÜ

-

By

Puan Durumu

O

P

1.

Karşıyaka

6

12

2.

YDÜ

5

9

3.

LAÜ

5

8

4.

BTMAYD

6

7

5.

GAÜ

6

6

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