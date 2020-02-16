Masa Tenisinde yıldızlı heyecan

Masa TenisiYıldızlar Ligine geçtiğimiz Cumartesi sabahı oynanan müsabakalarla devam edildi.

Yıldız raketlerin heyecanlı ve çekişmeli mücadeleler ortaya koyduğu ikinci hafta müsabakaları çekişme içerisinde geçti. Masa tenisinde Yıldız Erkekler Ligi 22 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabakalar ile sona erecek. Ayrıca yine aynı tarihte oynanacak Yıldız Kızlar Şampiyonası ile kızlarda da şampiyon belirlenecek.

Alınan sonuçlar ve son hafta öncesi oluşan puan durumu şöyle;