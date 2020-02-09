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Masa Tenisinde yıldızlı heyecan

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Masa Tenisinde yıldızlı heyecan

Masa Tenisinde Yıldızlar Ligi geçtiğimiz Cumartesi sabahı oynanan müsabakalarla başladı. İlk haftaya Karşıyaka takımı damga vurdu.

Masa tenisinde Yıldız Erkekler Ligine ise 15 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabakalar ile devam edilecek.

Yıldız raketlerin heyecanlı ve çekişmeli mücadeleler ortaya koyduğu ilk hafta müsabakalarının ardından alınan sonuçlar şöyle;

1. Ayak

LAÜ

-

By

Karşıyaka

(3-0)

BMTAYD

YDÜ

(3-0)

GAÜ

2. Ayak

LAÜ

(3-0)

BMTAYD

Karşıyaka

(3-0)

GAÜ

YDÜ

-

By

3. Ayak

LAÜ

(3-2)

GAÜ

Karşıyaka

(3-2)

YDÜ

BMTAYD

-

By

4. Ayak

LAÜ

(0-3)

YDÜ

Karşıyaka

-

By

GAÜ

(2-3)

BMTAYD

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