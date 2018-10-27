Masa Tenisi’nde yıldızlar parlıyor

Masa Tenisi Yıldızlar Ligi’nde, erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi ile kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi, namağlup liderlik koltuğunda oturuyorlar

Masa Tenisi’nde Yıldızlar Ligi’ne 27 Ekim Cumartesi sabahı saat 10.00’da federasyon salonunda oynanan 2. hafta maçlarıyla devam edildi.

Yıldız erkeklerde 12 puanla LAÜ ve Yıldız kızlarda da 8 puanla GAÜ liderlik koltuğunda namağlup unvanıyla oturuyorlar. Yıldızlar liginde ikinci hafta mücadelelerinde alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şu şekilde;