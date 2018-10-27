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Masa Tenisi’nde yıldızlar parlıyor

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Masa Tenisi Yıldızlar Ligi’nde, erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi ile kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi, namağlup liderlik koltuğunda oturuyorlar

Masa Tenisi’nde yıldızlar parlıyor
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Masa Tenisi’nde Yıldızlar Ligi’ne 27 Ekim Cumartesi sabahı saat 10.00’da federasyon salonunda oynanan 2. hafta maçlarıyla devam edildi.

Yıldız erkeklerde 12 puanla LAÜ ve Yıldız kızlarda da 8 puanla GAÜ liderlik koltuğunda namağlup unvanıyla oturuyorlar. Yıldızlar liginde ikinci hafta mücadelelerinde alınan sonuçlar ve oluşan puan tablosu şu şekilde;

Yıldız Erkekler Ligi Puan Durumu

Yıldız Kızlar Ligi Puan Durumu

Takım

O

P

Takım

O

P

1.

LAÜ

6

12

1.

GAÜ

4

8

2.

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

6

11

2.

Karşıyaka

4

7

3.

Karşıyaka

6

10

3.

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

4

5

4.

YDÜ

6

10

4.

YDÜ

4

4

5.

GAÜ

6

8

6.

ASB

6

8

7.

Dumlupınar

6

6

8.

BMTAYD

6

6
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