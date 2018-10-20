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Masa Tenisi’nde Yıldızlar Ligi başladı

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Masa Tenisi’nde Yıldızlar Ligi başladı
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Masa Tenisi’nde Yıldızlar Ligi fün sabahı saat 10.00’da federasyon salonunda oynanan 1. hafta maçlarıyla başlandı.

Yıldız erkeklerde 3’er, Yıldız kızlarda ise 2’şer ayak oynanan ilk haftada maçları sonunda alınan sonuçlar şöyle;

Yıldız Erkekler

1. Ayak

ASB

(3-1)

Dumlupınar

Karşıyaka

(0-3)

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

YDÜ

(3-0)

BMTAYD

GAÜ

(0-3)

LAÜ

2. Ayak

ASB

(0-3)

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Karşıyaka

(3-0)

BMTAYD

YDÜ

(0-3)

LAÜ

GAÜ

(3-2)

Dumlupınar

3. Ayak

ASB

(3-1)

BMTAYD

Karşıyaka

(0-3)

LAÜ

YDÜ

(3-0)

GAÜ

Dumlupınar

(0-3)

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Yıldız Kızlar

1. Ayak

GAÜ

(3-0)

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Karşıyaka

(3-1)

YDÜ

2. Ayak

GAÜ

(3-1)

YDÜ

Karşıyaka

(3-1)

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

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