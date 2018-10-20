Masa Tenisi’nde Yıldızlar Ligi başladı

Masa Tenisi’nde Yıldızlar Ligi fün sabahı saat 10.00’da federasyon salonunda oynanan 1. hafta maçlarıyla başlandı.
Yıldız erkeklerde 3’er, Yıldız kızlarda ise 2’şer ayak oynanan ilk haftada maçları sonunda alınan sonuçlar şöyle;
|
Yıldız Erkekler
|
1. Ayak
|
ASB
|
(3-1)
|
Dumlupınar
|
Karşıyaka
|
(0-3)
|
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
|
YDÜ
|
(3-0)
|
BMTAYD
|
GAÜ
|
(0-3)
|
LAÜ
|
2. Ayak
ASB
|
(0-3)
|
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
|
Karşıyaka
|
(3-0)
|
BMTAYD
|
YDÜ
|
(0-3)
|
LAÜ
|
GAÜ
|
(3-2)
|
Dumlupınar
|
3. Ayak
|
ASB
|
(3-1)
|
BMTAYD
|
Karşıyaka
|
(0-3)
|
LAÜ
|
YDÜ
|
(3-0)
|
GAÜ
|
Dumlupınar
|
(0-3)
|
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
|
Yıldız Kızlar
1. Ayak
|
GAÜ
|
(3-0)
|
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
|
Karşıyaka
|
(3-1)
|
YDÜ
|
2. Ayak
GAÜ
|
(3-1)
|
YDÜ
|
Karşıyaka
|
(3-1)
|
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği