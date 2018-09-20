Masa Tenisinde Yıldız Ferdi Turnuvası Yapıldı

Masa Tenisi’nde Yıldız Ferdi Turnuvası gerçekleştirildi. Geçtiğimiz Çarşamba günü, saat 17.00’da federasyon salonunda oynanan maçlar seyir zevki yüksek ve çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.
Karşılaşmalar sonucu alınan dereceler ve şampiyonlar şöyle:
Kızlar;
1.Kezal Akçatepe (Girne Amerikan Üniversitesi)
2.Sıla Harper (Girne Amerikan Üniversitesi)
3.Nihal Zorlu (Karşıyaka)
3.Şerif Kuyucu (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)
Erkekler;
1.Mehmet Deveci (Lefke Avrupa Üniversitesi)
2.Baran Kantara (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)
3.Ekin Keskiner (Lefke Avrupa Üniversitesi)
3.Mertcan Aydemir (Karşıyaka)