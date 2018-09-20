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Masa Tenisinde Yıldız Ferdi Turnuvası Yapıldı

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Masa Tenisinde Yıldız Ferdi Turnuvası Yapıldı
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Masa Tenisi’nde Yıldız Ferdi Turnuvası gerçekleştirildi. Geçtiğimiz Çarşamba günü, saat 17.00’da federasyon salonunda oynanan maçlar seyir zevki yüksek ve çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu.

Karşılaşmalar sonucu alınan dereceler ve şampiyonlar şöyle:

Kızlar;

1.Kezal Akçatepe (Girne Amerikan Üniversitesi)

2.Sıla Harper (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.Nihal Zorlu (Karşıyaka)

3.Şerif Kuyucu (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

Erkekler;

1.Mehmet Deveci (Lefke Avrupa Üniversitesi)

2.Baran Kantara (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

3.Ekin Keskiner (Lefke Avrupa Üniversitesi)

3.Mertcan Aydemir (Karşıyaka)

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