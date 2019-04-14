Masa Tenisinde, YDÜ, GAÜ ve LAÜ kayıpsız

Masa tenisinde, Büyük Liglerinde sona doğru yaklaşılırken, 13 Nisan Cumartesi günü federasyon salonunda altıncı hafta oynandı.
Büyük Erkekler Liginde Girne Amerikan Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi, haftayı kayıpsız geçtiler.
Karşılaşmaların ardından alınan sonuçlar şöyle;
|
Büyük Erkekler Ligi
|
11. Ayak
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
4-0
|
Gençlik Gücü
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
4-0
|
Akdeniz Spor Birliği
|
Dumlupınar
|
4-0
|
Sütlüce
|
Anka Spor Derneği
|
4-2
|
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
|
12. Ayak
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
4-0
|
Akdeniz Spor Birliği
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
4-0
|
Dumlupınar
|
Gençlik Gücü
|
0-4
|
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
|
Anka Spor Derneği
|
4-0
|
Sütlüce
|
Büyük Kadınlar Ligi
|
7. Ayak
|
Yakın Doğu Üniversitesi
|
4-1
|
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
4-0
|
Dumlupınar (HÜKMEN)
|
Anka Spor Derneği
|
-
|
BY
|
8. Ayak
|
Yakın Doğu Üniversitesi
|
4-0
|
Dumlupınar (HÜKMEN)
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
4-1
|
Anka Spor Derneği
|
BY
|
-
|
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği