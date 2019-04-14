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Masa Tenisinde, YDÜ, GAÜ ve LAÜ kayıpsız

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Masa Tenisinde, YDÜ, GAÜ ve LAÜ kayıpsız
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Masa tenisinde, Büyük Liglerinde sona doğru yaklaşılırken, 13 Nisan Cumartesi günü federasyon salonunda altıncı hafta oynandı.

Büyük Erkekler Liginde Girne Amerikan Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi, haftayı kayıpsız geçtiler.

Karşılaşmaların ardından alınan sonuçlar şöyle;

Büyük Erkekler Ligi

11. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi

4-0

Gençlik Gücü

Lefke Avrupa Üniversitesi

4-0

Akdeniz Spor Birliği

Dumlupınar

4-0

Sütlüce

Anka Spor Derneği

4-2

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

12. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi

4-0

Akdeniz Spor Birliği

Lefke Avrupa Üniversitesi

4-0

Dumlupınar

Gençlik Gücü

0-4

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Anka Spor Derneği

4-0

Sütlüce

Büyük Kadınlar Ligi

7. Ayak

Yakın Doğu Üniversitesi

4-1

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Girne Amerikan Üniversitesi

4-0

Dumlupınar (HÜKMEN)

Anka Spor Derneği

-

BY

8. Ayak

Yakın Doğu Üniversitesi

4-0

Dumlupınar (HÜKMEN)

Girne Amerikan Üniversitesi

4-1

Anka Spor Derneği

BY

-

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
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