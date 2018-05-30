banner107
CONİFA takımları hedeflerini anlattı
CONİFA takımları hedeflerini anlattı
13 0
Milliler galibiyet için sahaya çıkacak
Milliler galibiyet için sahaya çıkacak
19 0
76 0
KTÖS turnuvasında şampiyon Solidarity
KTÖS turnuvasında şampiyon Solidarity
86 0
Dede Tahir Lord Gönyeli'de defnedildi
Dede Tahir Lord Gönyeli'de defnedildi
345 0
“Şampiyonluk için yola çıkacağız”
“Şampiyonluk için yola çıkacağız”
145 0
Enduro heyecanı, İskele’de yaşandı
Enduro heyecanı, İskele’de yaşandı
140 0
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif
118 0
banner82
banner147

Masa Tenisi’nde yaz bereketli olacak

banner27

Masa Tenisi Federasyonu, yaz ayları içinde birçok etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirecek

Masa Tenisi’nde yaz bereketli olacak
banner137

Masa Tenisi Federasyonu tarafından Haziran ayı içinde yapılacak yaz etkinliklerinin tarihlerini belirledi.

Federasyondan yapılan açıklamada 18 Haziran tarihinde başlayacak ve iki hafta sürecek şekilde 1. Kademe Antrenör Kursu düzenlenecek. Antrenör kursuna katılacak ve başarılı olacak kişilere verilecek belgelerin uluslararası nitelik taşıyacağı belirtildi.

Kursa katılmak isteyenlerin en az lise mezunu olmaları ve polisten alınacak karakter belgesi ile diğer evrakları tamamlayarak Federasyona başvurmaları istendi.

KURULUŞLAR TURNUVASI 30 HAZİRAN’DA

Masa Tenisi Federasyonu 30 Haziran 2018 Cumartesi Günü Kuruluşlararası Masa Tenisi Turnuva’sı düzenleme kararı da aldı.

Belirlenen kriterlere uygun olarak turnuvada mücadele edecek olan takımlar arasında başarılı olan takım Türkiye Kuruluşlar Turnuva finallerine katılma hakkı elde edecek.

YAZ OKULU DÜZENLENİYOR

Masa Tenisi Federasyonu yeni sporcular keşfetmek ve yaz döneminde öğrencilere alternatif spor organizasyonları yaratmak amacıyla masa tenisi yaz kursu düzenledi.

15 Haziran tarihinde başlayacak yaz okulunda 13 yaş ve altındaki öğrencilere öncelik verileceği açıklandı. Haftada iki kez yapılacak kurslar Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyon Salonu’nda yapılacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.