Masa Tenisi’nde yaz bereketli olacak

Masa Tenisi Federasyonu, yaz ayları içinde birçok etkinlikler ve faaliyetler gerçekleştirecek

Masa Tenisi Federasyonu tarafından Haziran ayı içinde yapılacak yaz etkinliklerinin tarihlerini belirledi.

Federasyondan yapılan açıklamada 18 Haziran tarihinde başlayacak ve iki hafta sürecek şekilde 1. Kademe Antrenör Kursu düzenlenecek. Antrenör kursuna katılacak ve başarılı olacak kişilere verilecek belgelerin uluslararası nitelik taşıyacağı belirtildi.

Kursa katılmak isteyenlerin en az lise mezunu olmaları ve polisten alınacak karakter belgesi ile diğer evrakları tamamlayarak Federasyona başvurmaları istendi.

KURULUŞLAR TURNUVASI 30 HAZİRAN’DA

Masa Tenisi Federasyonu 30 Haziran 2018 Cumartesi Günü Kuruluşlararası Masa Tenisi Turnuva’sı düzenleme kararı da aldı.

Belirlenen kriterlere uygun olarak turnuvada mücadele edecek olan takımlar arasında başarılı olan takım Türkiye Kuruluşlar Turnuva finallerine katılma hakkı elde edecek.

YAZ OKULU DÜZENLENİYOR

Masa Tenisi Federasyonu yeni sporcular keşfetmek ve yaz döneminde öğrencilere alternatif spor organizasyonları yaratmak amacıyla masa tenisi yaz kursu düzenledi.

15 Haziran tarihinde başlayacak yaz okulunda 13 yaş ve altındaki öğrencilere öncelik verileceği açıklandı. Haftada iki kez yapılacak kurslar Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyon Salonu’nda yapılacak.