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Masa Tenisi’nde, veteranlar raket salladı

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Masa Tenisi’nde, veteranlar raket salladı
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Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası geçtiğimiz Cumartesi günü  federasyon salonunda gerçekleştirildi.

Kadınlar, Erkekler 40-49, 50-59, 65-69 ve +70 yaş kategorileri ve bunların yanında çift erkekler, çift kadınlar ve karma çiftler kategorilerinin de oynandığı turnuvada dereceler şöyle şekillendi;

Kadınlar

Erkekler 40-49 Yaş

1. Hürey Cambaz Ahmetoğlu

1. Levent Menteş Baytaroğlu

2. Şule Yıldırım

2. Harun Sevinç

3. Nesibe Müsevitoğlu

3. Zekai Soyadlı

4. Şehnaz Karaatlı

4. Aytunç Tecel

Erkekler 50-59 Yaş

Erkekler 65-69 Yaş

1. Ahmet Cemil Abiş

1. Fadıl Olguner

2. Necati Güney

2. Kemal Develi

3. Mustafa Kundakçı

3. Seyhan Candan

4. Orhun Öner

4. Yusuf Yurtkan

Erkekler +70 Yaş

Çift Kadınlar

1. Ercan Ceylan

1. Hürey Cambaz Ahmetoğlu - Yeşim Ayseli

2. Can Bingöl

2. Şule Yıldırım - Mehtap Köm

3. Süleyman Tolun

3. Nesibe Müsevitoğlu - Şehnaz Karaatlı

4. Acar Mebgilibörü

Çift Erkekler

Karma Çiftler

1. Orhun Öner - Levent Menteş Baytaroğlu

1. Mehtap Köm - Ahmet Cemil Abiş

2. Kemal Develi - Seyhan Candan

2. Şule Yıldırım - Mustafa Güney

3. Necati Güney - Fadıl Olguner

3. Nesibe Müsevitoğlu - Levent Menteş Baytaroğlu

4. Ahmet Cemil Abiş - Harun Sevinç

4. Şehnaz Karaatlı - Harun Sevinç

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