Masa Tenisi’nde, veteranlar raket salladı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası geçtiğimiz Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi.
Kadınlar, Erkekler 40-49, 50-59, 65-69 ve +70 yaş kategorileri ve bunların yanında çift erkekler, çift kadınlar ve karma çiftler kategorilerinin de oynandığı turnuvada dereceler şöyle şekillendi;
|
Kadınlar
|
Erkekler 40-49 Yaş
|
1. Hürey Cambaz Ahmetoğlu
|
1. Levent Menteş Baytaroğlu
|
2. Şule Yıldırım
|
2. Harun Sevinç
|
3. Nesibe Müsevitoğlu
|
3. Zekai Soyadlı
|
4. Şehnaz Karaatlı
|
4. Aytunç Tecel
|
Erkekler 50-59 Yaş
|
Erkekler 65-69 Yaş
|
1. Ahmet Cemil Abiş
|
1. Fadıl Olguner
|
2. Necati Güney
|
2. Kemal Develi
|
3. Mustafa Kundakçı
|
3. Seyhan Candan
|
4. Orhun Öner
|
4. Yusuf Yurtkan
|
Erkekler +70 Yaş
|
Çift Kadınlar
|
1. Ercan Ceylan
|
1. Hürey Cambaz Ahmetoğlu - Yeşim Ayseli
|
2. Can Bingöl
|
2. Şule Yıldırım - Mehtap Köm
|
3. Süleyman Tolun
|
3. Nesibe Müsevitoğlu - Şehnaz Karaatlı
|
4. Acar Mebgilibörü
|
Çift Erkekler
|
Karma Çiftler
|
1. Orhun Öner - Levent Menteş Baytaroğlu
|
1. Mehtap Köm - Ahmet Cemil Abiş
|
2. Kemal Develi - Seyhan Candan
|
2. Şule Yıldırım - Mustafa Güney
|
3. Necati Güney - Fadıl Olguner
|
3. Nesibe Müsevitoğlu - Levent Menteş Baytaroğlu
|
4. Ahmet Cemil Abiş - Harun Sevinç
|
4. Şehnaz Karaatlı - Harun Sevinç