Masa Tenisi’nde, veteranlar raket salladı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası geçtiğimiz Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi.

Kadınlar, Erkekler 40-49, 50-59, 65-69 ve +70 yaş kategorileri ve bunların yanında çift erkekler, çift kadınlar ve karma çiftler kategorilerinin de oynandığı turnuvada dereceler şöyle şekillendi;

Kadınlar Erkekler 40-49 Yaş 1. Hürey Cambaz Ahmetoğlu 1. Levent Menteş Baytaroğlu 2. Şule Yıldırım 2. Harun Sevinç 3. Nesibe Müsevitoğlu 3. Zekai Soyadlı 4. Şehnaz Karaatlı 4. Aytunç Tecel

Erkekler 50-59 Yaş Erkekler 65-69 Yaş 1. Ahmet Cemil Abiş 1. Fadıl Olguner 2. Necati Güney 2. Kemal Develi 3. Mustafa Kundakçı 3. Seyhan Candan 4. Orhun Öner 4. Yusuf Yurtkan

Erkekler +70 Yaş Çift Kadınlar 1. Ercan Ceylan 1. Hürey Cambaz Ahmetoğlu - Yeşim Ayseli 2. Can Bingöl 2. Şule Yıldırım - Mehtap Köm 3. Süleyman Tolun 3. Nesibe Müsevitoğlu - Şehnaz Karaatlı 4. Acar Mebgilibörü