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Masa Tenisi’nde takımlarda şampiyonlar belirlendi

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Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen Masa Tenisi müsabakalarının Gençler kategorisinde takımlarda kızlarda Romanya, erkeklerde ise Türkiye şampiyon oldu

Masa Tenisi’nde takımlarda şampiyonlar belirlendi
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Bu yıl On Sekizincisi düzenlenen Dr. Fazıl Küçük Spor Oyunları kapsamında gerçekleştirilen Masa Tenisi müsabakaları federasyon salonunda görkemli bir açılışın ardından oynanmaya başladı.

Gençler kategorisinde düzenlenen organizasyonda ilk gün oynanan, takım müsabakaları uzun soluklu ve çekişmeli bir ortamda gerçekleşti. Bu gün ise devam eden bu çekişmeli takım müsabakalarının ardından kızlarda Romanya, erkeklerde ise Türkiye şampiyon oldu. Oluşan puan durumu şöyle:

Kızlar Puan Durumu

Takım                        Puan

1.Romanya                   10

2.Ukrayna                      8

3.Türkiye                       8

4.Bulgaristan                 8

5.Bosna Hersek             6

6.K.K.T.C.                    5

Erkekler Puan Durumu

Takım                        Puan

1.Türkiye                       8

2.Romanya                    7

3.Almanya                     6

4.Bosna Hersek             5

5.K.K.T.C.                    4

Takım maçlarının sona ermesinin ardından çiftler ve ferdi müsabakalarına geçildi. Bugün müsabakaların tamamlanmasının ardından ödül töreni federasyon salonunda gerçekleştirilecek.

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