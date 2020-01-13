Masa Tenisinde şampiyonlar, Akdeniz ve GAÜ

Masa Tenisi Genç Takımlarda şampiyonlar, erkeklerde Akdeniz Spor Birliği (ASB), kızlarda Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) oldu

Masa tenisinde Gençler Ligi geçtiğimiz Cumartesi günü oynanan üçüncü hafta müsabakaları ile tamamlandı.

Genç raketlerin gösterdikleri başarılı mücadeleler ve heyecanlı maçların ardından erkeklerde Akdeniz Spor Birliği ligi yenilgisiz şampiyon olarak tamamladı. Genç kızlarda ise aynı gün oynanan şampiyonayı iki rakibini de mağlup eden Girne Amerikan Üniversitesi kazandı. Genç kızlar şampiyonasını Yakın Doğu Üniversitesi ikinci ve Karşıyaka üçüncü olarak tamamladı. Alınan sonuçlar doğrultusunda oluşan puan durumları ve sıralamalar şu şekilde.

Genç Erkekler O P Akdeniz Spor Birliği 10 20 Karşıyaka 10 17 Yakın Doğu Üniversitesi 10 17 Lefke Avrupa Üniversitesi 10 13 Girne Amerikan Üniversitesi 10 11 Anka Spor Derneği 4 6