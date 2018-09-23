Masa Tenisi’nde Minikler Ligi heyecanı başladı

Masa Tenisi’nde, Minikler Ligi’ne geçtiğimiz sabah saat 10.00’da federasyon salonunda oynanan 1. hafta maçlarıyla başlandı.
Minikler Ligi’nde 2. hafta maçları 29 Eylül Cumartesi günü Minik Erkeklerde 5,6 ve 7inci Ayak müsabakaları, Minik Kızlarda da 3 ve 4üncü Ayak karşılaşmalarıyla oynanacak. Minik Erkeklerde 4 ayak, Minik Kızlarda da 2 ayak oynanan ilk haftada alınan sonuçlar şöyle;
Erkekler:
1.Ayak
Karşıyaka 3 – 2 KKTC KKD
YDÜ 3 – 2 LAÜ
2.Ayak
Karşıyaka 3 – 0 LAÜ
YDÜ – By
3.Ayak
LAÜ 0 – 3 KKTC KDD
Karşıyaka – By
4.Ayak
YDÜ 1 – 3 KKTC KDD
Kızlar:
1.Ayak
Karşıyaka 3 – 1 KKTC KDD
YDÜ 3 – 1 Dumlupınar
2.Ayak
Karşıyaka3 – 0 Dumlupınar
YDÜ 3 – 2 KKTC KDD