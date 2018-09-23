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Masa Tenisi’nde Minikler Ligi heyecanı başladı

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Masa Tenisi’nde Minikler Ligi heyecanı başladı
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Masa Tenisi’nde, Minikler Ligi’ne geçtiğimiz sabah saat 10.00’da federasyon salonunda oynanan 1. hafta maçlarıyla başlandı.

Minikler Ligi’nde 2. hafta maçları 29 Eylül Cumartesi günü Minik Erkeklerde 5,6 ve 7inci Ayak müsabakaları, Minik Kızlarda da 3 ve 4üncü Ayak karşılaşmalarıyla oynanacak. Minik Erkeklerde 4 ayak, Minik Kızlarda da 2 ayak oynanan ilk haftada alınan sonuçlar şöyle;

Erkekler:

1.Ayak

Karşıyaka 3 – 2 KKTC KKD

YDÜ 3 – 2 LAÜ

2.Ayak

Karşıyaka 3 – 0 LAÜ

YDÜ – By

3.Ayak

LAÜ 0 – 3 KKTC KDD

Karşıyaka – By

4.Ayak

YDÜ 1 – 3 KKTC KDD

Kızlar:

1.Ayak

Karşıyaka 3 – 1 KKTC KDD

YDÜ 3 – 1 Dumlupınar

2.Ayak

Karşıyaka3 – 0 Dumlupınar

YDÜ 3 – 2 KKTC KDD

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