Masa Tenisinde minikler 23 Nisan için yarıştı

Bu yıl 27.si düzenlenen geleneksel Er Reklam Minikler Turnuvası geçtiğimiz Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi. 10 Yaş Altı Kız, Erkek ve 10 Yaş Üstü Kız, Erkek kategorilerinde oynanan turnuvada sporcular seyirciler ve ailelerine seyir zevki yüksek kaliteli maçlar izlettirdi. Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini turnuvanın sponsorluğunu da üstlenen Er Reklam direktörü Deniz Demircioğlu takdim etti. Turnuvada dereceye giren sporcular ve kategorileri şöyle;