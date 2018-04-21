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Masa Tenisinde minikler 23 Nisan için yarıştı

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Masa Tenisinde minikler 23 Nisan için yarıştı
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Bu yıl 27.si düzenlenen geleneksel Er Reklam Minikler Turnuvası geçtiğimiz Cumartesi günü federasyon salonunda gerçekleştirildi. 10 Yaş Altı Kız, Erkek ve 10 Yaş Üstü Kız, Erkek kategorilerinde oynanan turnuvada sporcular seyirciler ve ailelerine seyir zevki yüksek kaliteli maçlar izlettirdi. Turnuvada dereceye giren sporculara ödüllerini turnuvanın sponsorluğunu da üstlenen Er Reklam direktörü Deniz Demircioğlu takdim etti. Turnuvada dereceye giren sporcular ve kategorileri şöyle;

Minik Kızlar 10 Yaş Altı

  1. Aren Bıyıklı
  2. Sare Oylum
  3. Tara Bay
  4. Belin Kenanoğlu

Minik Erkekler 10 Yaş Altı

  1. Ali İleri
  2. Mehmet Güder
  3. Tuğra Soyer
  4. Berat Güder

Minik Kızlar 10 Yaş Üstü

  1. Şerif Kuyucu
  2. İlsuSaygınel
  3. Alara Kaçar
  4. İlke Yücel

Minik Erkekler 10 Yaş Üstü

  1. Arda Kantara
  2. Demirhan Fahrioğlu
  3. Ada Olgun
  4. Mertcan Aydemir

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