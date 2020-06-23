Masa Tenisinde lig tescillendi

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu yönetim kurulu, masa tenisi liglerini tescilleyip, dereceye giren takımların ödüllerinin ilerleyen dönemde verilmesine karar verdi

Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu yönetim kurulu, geçtiğimiz hafta kulüp başkanları/temsilcileri ile bir araya gelerek pandemi süreci ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan “Covid-19” pandemisi süreci sonrası, normalleşme sürecine girilmesinin ardından kulüp başkanları ile federasyon yönetimi bir araya gelerek masa tenisi liglerinin durumunun hangi yönde evrileceği ile ilgili toplantı düzenledi. Toplantıda, kulüp temsilcileri yönetime liglerin bırakıldığı şekliyle tamamlanması ve dereceye giren takımlara ödüllerin verilmesi konusunda görüş bildirdi.

Bunun ardından geçtiğimiz gün toplanan yönetim kurulu, bu görüşü değerlendirerek liglerin bırakıldığı şekliyle tescillenmesine ve dereceye giren takımların ödüllerinin ilerleyen dönemde verilmesine karar verdi.