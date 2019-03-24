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Masa Tenisinde lig heyecanı sürüyor

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Masa Tenisinde lig heyecanı sürüyor
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Masa Tenisi Büyük Liglerinde beşinci hafta heyecanı tamamlandı. Masa Tenisinde Büyük Liglerine geçtiğimiz Cumartesi federasyon salonunda oynanan beşinci hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Büyük Erkeklerde Girne Amerikan Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin kayıpsız geçtiği haftada Büyük Kadınlarda sadece Anka Spor Derneği ve Kültür Dayanışma Derneği birer maç kazandılar. Maçların ardından puan durumları şöyle:

Büyük Erkekler Ligi Puan Durumu

Takım

O

P

1.

LAÜ

10

20

2.

GAÜ

10

19

3.

Anka Spor Derneği

10

16

4.

Dumlupınar

10

14

5.

KKTC Kültür ve Dayanışma Der.

10

13

6.

Akdeniz Spor Birliği

8

12

7.

Gençlik Gücü

10

11

8.

Sütlüce

7

7

Büyük Kadınlar Ligi Puan Durumu

Takım

O

P

1.

KKTC Kültür ve Dayanışma Der.

4

8

2.

Anka Spor Derneği

5

7

3.

GAÜ

3

5

4.

YDÜ

3

5

5.

Dumlupınar

3

5

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