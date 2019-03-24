Masa Tenisinde lig heyecanı sürüyor

Masa Tenisi Büyük Liglerinde beşinci hafta heyecanı tamamlandı. Masa Tenisinde Büyük Liglerine geçtiğimiz Cumartesi federasyon salonunda oynanan beşinci hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Büyük Erkeklerde Girne Amerikan Üniversitesi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nin kayıpsız geçtiği haftada Büyük Kadınlarda sadece Anka Spor Derneği ve Kültür Dayanışma Derneği birer maç kazandılar. Maçların ardından puan durumları şöyle: