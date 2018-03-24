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Masa Tenisi’nde LAÜ’ye yan bakılmıyor

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Masa Tenisi’nde LAÜ’ye yan bakılmıyor
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Masa Tenisi’nde Büyük Erkekler Ligi’nin ikinci devresine 24 Mart 2018 Cumartesi günü saat 10.30’da oynanan yedinci ve sekizinci ayak karşılaşmalarıyla devam edildi.

Şampiyonluğun iki güçlü ekibi LAÜ ile GAÜ arasındaki mücadele nefesleri keserken, rakibini mağlup eden LAÜ namağlup liderliğini sürdürdü.

Masa Tenisi’nde, 31 Mart – 1 Nisan tarihlerinde Uluslararası Veteranlar Turnuvası’yla takvime devam edilecek.

Federasyon salonunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

7. Ayak

8. Ayak

GAÜ

(3 - 4)

LAÜ

GAÜ

-

BAY

Bekiroğulları

(4 - 0)

Karşıyaka

LAÜ

(4 - 0)

Karşıyaka

Dumlupınar

(4 - 2)

ASB

Bekiroğulları

(4 - 1)

ASB

Gençlik Gücü

-

BAY

Dumlupınar

(4 - 0)

Gençlik Gücü

Büyük Erkekler Ligi’nin oynanan karşılaşmalar sonucu ilk devrede oluşan puan tablosu şu şekilde oluştu;

Takım

O.

Puan

1.

LAÜ

7

14

2.

Bekiroğulları

7

12

3.

GAÜ

6

11

4.

Dumlupınar

7

11

5.

ASB

7

9

6.

Karşıyaka

7

8

7.

Gençlik Gücü

7

5

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