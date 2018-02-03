Masa tenisinde, LAÜ üstünlüğü

Masa tenisinde geçtiğimiz hafta başlayan Gençler Ligi, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda bu hafta oynanan 5, 6 ve 7’nci ayak maçlarıyla devam etti.

Oldukça çekişmeli geçen maçlara Lefke Avrupa Üniversitesi damga vurdu. Gençler Ligi’nde şampiyon Çarşamba günü oynanacak olan müsabakalar sonucunda belli olacak. Ligin sona ermesinin ardından ödül töreni Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu salonunda gerçekleştirilecek.

Lider LAÜ’nün kayıpsız tamamladığı hafta sonunda oluşan puan durumu şöyle:

Puan Durumu

1. LAÜ 12

2.ASB 9

3. Karşıyaka 9

4. YDÜ 7

5. GAÜ 4