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Masa Tenisinde İbrahim ve Yağmur şampiyon

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Masa Tenisinde Büyükler Ferdi Klasman Turnuvasında, erkeklerde İbrahim Pekdoğan, kadınlarda Yağmur Aktunç şampiyonluğa ulaşan sporcular oldular

Masa Tenisinde İbrahim ve Yağmur şampiyon
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Masa Tenisinde Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası 26 Ocak Cumartesi sabahı saat 10.00’da federasyon salonunda gerçekleştirildi.

Seyir zevki yüksek ve oldukça çekişmeli geçen karşılaşmalar sonucunda erkeklerde İbrahim Pekdoğan, kadınlarda Yağmur Aktunç şampiyonluğa ulaşan sporcular oldular. Turnuva sonucunda dereceye giren sporcular ise şöyle;

Erkekler;

1.İbrahim Pekdoğan (Anka Spor Derneği)

2.Cemal Kara (Girne Amerikan Üniversitesi)

3.Hasan Bekiroğulları (Lefke Avrupa Üniversitesi)

3.Sertaç Savim (Anka Spor Derneği)

Kadınlar;

1.Yağmur Aktunç (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

2.Sude Köknel (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

3.Elif Töre (KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği)

3.Sunay Tufan (Anka Spor Derneği)

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