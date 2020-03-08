Masa Tenisinde heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi’ne federasyon salonunda oynanan karşılaşmalarla devam edildi.
Sporcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, sahaya ‘Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun’ mesajı ile çıktılar. Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek anlara sahne olan günde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;
10. Ayak
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
4-0
|
Gençlik Gücü (HÜKMEN)
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
4-0
|
Akdeniz Spor Birliği
|
Anka Spor Derneği
|
4-3
|
Dumlupınar
|
Sütlüce
|
-
|
By
11. Ayak
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
4-0
|
Akdeniz Spor Birliği
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
4-0
|
Dumlupınar
|
Gençlik Gücü
|
0-4
|
Sütlüce (HÜKMEN)
|
Anka Spor Derneği
|
-
|
By
|
BüyükErkeklerLigi
|
Takım
|
O
|
P
|
1.
|
LefkeAvrupaÜniversitesi
|
10
|
20
|
2.
|
AnkaSporDerneği
|
9
|
17
|
3.
|
GirneAmerikanÜniversitesi
|
9
|
16
|
4.
|
Dumlupınar
|
9
|
13
|
5.
|
Sütlüce
|
9
|
12
|
6.
|
AkdenizSporBirliği
|
10
|
11
|
7.
|
GençlikGücü
|
8
|
8