banner411
banner69
Eylemcilere biber gazlı müdahale
Eylemcilere biber gazlı müdahale
86 0
ABD'de dehşete düşüren olay
ABD'de dehşete düşüren olay
93 0
 
Havuza YDÜ damgası
Havuza YDÜ damgası
20 0
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
93 0
“500 yataklı hastane yetmez”
“500 yataklı hastane yetmez”
210 0
Çetinkaya’nın acı kaybı
Çetinkaya’nın acı kaybı
235 0
Özok’un talihlisi, aracına kavuştu
Özok’un talihlisi, aracına kavuştu
82 0
banner374

Masa Tenisinde heyecan sürüyor

banner27

Masa Tenisinde heyecan sürüyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Ligi’ne federasyon salonunda oynanan karşılaşmalarla devam edildi.

Sporcular 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, sahaya ‘Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun’ mesajı ile çıktılar. Oldukça çekişmeli ve seyir zevki yüksek anlara sahne olan günde alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle;

10. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi

4-0

Gençlik Gücü (HÜKMEN)

Lefke Avrupa Üniversitesi

4-0

Akdeniz Spor Birliği

Anka Spor Derneği

4-3

Dumlupınar

Sütlüce

-

By

            11. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi

4-0

Akdeniz Spor Birliği

Lefke Avrupa Üniversitesi

4-0

Dumlupınar

Gençlik Gücü

0-4

Sütlüce (HÜKMEN)

Anka Spor Derneği

-

By

BüyükErkeklerLigi

Takım

O

P

1.

LefkeAvrupaÜniversitesi

10

20

2.

AnkaSporDerneği

9

17

3.

GirneAmerikanÜniversitesi

9

16

4.

Dumlupınar

9

13

5.

Sütlüce

9

12

6.

AkdenizSporBirliği

10

11

7.

GençlikGücü

8

8

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.