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Masa Tenisi’nde heyecan devam ediyor

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Masa Tenisi’nde heyecan devam ediyor
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Masa Tenisi’nde Büyük Erkekler Ligi’ne dün saat 10.30’da oynanan üçüncü ve dördüncü ayak karşılaşmalarıyla devam edildi.

Büyük Erkekler Ligi’ne 10 Mart Cumartesi günü saat 10.30’da federasyon salonunda oynanacak beşinci ve altıncı ayak müsabakaları ile devam edilecek.

Girne Amerikan Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi’nin damga vurduğu Federasyon salonunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;

3. Ayak

GAÜ

(4 - 0)

ASB

LAÜ

(4 - 0)

Gençlik Gücü

Bekiroğulları

(4 - 1)

Dumlupınar

4. Ayak

GAÜ

(4 - 0)HÜKMEN

Gençlik Gücü

LAÜ

(4 - 0)

Dumlupınar

Bekiroğulları

-

BAY

ASB

(4 - 1)

Karşıyaka

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