Masa Tenisi’nde heyecan devam ediyor

Masa Tenisi’nde Büyük Erkekler Ligi’ne dün saat 10.30’da oynanan üçüncü ve dördüncü ayak karşılaşmalarıyla devam edildi.

Büyük Erkekler Ligi’ne 10 Mart Cumartesi günü saat 10.30’da federasyon salonunda oynanacak beşinci ve altıncı ayak müsabakaları ile devam edilecek.

Girne Amerikan Üniversitesi ile Lefke Avrupa Üniversitesi’nin damga vurduğu Federasyon salonunda oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle;