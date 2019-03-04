Masa tenisinde heyecan devam ediyor

Masa Tenisinde Büyükler Erkekler Ligine devam edildi. Masa tenisinde, Büyük Erkekler Ligine 2 Mart Cumartesi sabahı saat 10.00’da federasyon salonunda oynanan dördüncü hafta müsabakalarıyla devam edildi.
Karşılaşmaların ardından alınan sonuçlar şöyle;
|
Büyük Erkekler Ligi
|
7. Ayak
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
-
|
Lefke Avrupa Üniversitesi (ERTELENDİ)
|
Dumlupınar
|
4-0
|
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
|
Akdeniz Spor Birliği
|
0-4
|
Anka Spor Derneği
|
Gençlik Gücü
|
4-3
|
Sütlüce
|
8. Ayak
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
-
|
Sütlüce (ERTELENDİ)
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
4-0
|
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
|
Dumlupınar
|
1-4
|
Anka Spor Derneği
|
Akdeniz Spor Birliği
|
4-1
|
Gençlik Gücü