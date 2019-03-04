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Masa tenisinde heyecan devam ediyor

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Masa tenisinde heyecan devam ediyor

Masa Tenisinde Büyükler Erkekler Ligine devam edildi. Masa tenisinde, Büyük Erkekler Ligine 2 Mart Cumartesi sabahı saat 10.00’da federasyon salonunda oynanan dördüncü hafta müsabakalarıyla devam edildi.

Karşılaşmaların ardından alınan sonuçlar şöyle;

Büyük Erkekler Ligi

7. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi

-

Lefke Avrupa Üniversitesi (ERTELENDİ)

Dumlupınar

4-0

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Akdeniz Spor Birliği

0-4

Anka Spor Derneği

Gençlik Gücü

4-3

Sütlüce

8. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi

     -

Sütlüce (ERTELENDİ)

Lefke Avrupa Üniversitesi

4-0

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Dumlupınar

1-4

Anka Spor Derneği

Akdeniz Spor Birliği

4-1

Gençlik Gücü
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