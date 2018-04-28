Masa tenisinde GAÜ’nün haftası

Masa Tenisi’nde Büyük Erkekler Ligi 6. hafta müsabakalarına, dün saat 10.00’da oynanan onbirinci ve onikinci ayak karşılaşmalarıyla devam edildi.

Federasyon salonunda oynanan ve GAÜ’nün 2 maçını da set vermeden kazandığı maçlarda alınan sonuçlar şöyle: