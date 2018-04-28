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Masa tenisinde GAÜ’nün haftası

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Masa tenisinde GAÜ’nün haftası
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Masa Tenisi’nde Büyük Erkekler Ligi 6. hafta müsabakalarına, dün saat 10.00’da oynanan onbirinci ve onikinci ayak karşılaşmalarıyla devam edildi.

Federasyon salonunda oynanan ve GAÜ’nün 2 maçını da set vermeden kazandığı maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

11. AYAK

GAÜ

(4 - 0)

Gençlik Gücü

LAÜ

ERTELENDİ

Bekiroğulları

Bekiroğulları

-

BAY

Akdeniz

(4 - 3)

Karşıyaka

12. AYAK

GAÜ

(4 – 0)

Dumlupınar

LAÜ

ERTELENDİ

Bekiroğulları

Gençlik Gücü

(1 – 4)

Karşıyaka

Akdeniz

-

BAY

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