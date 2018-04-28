Masa tenisinde GAÜ’nün haftası

Masa Tenisi’nde Büyük Erkekler Ligi 6. hafta müsabakalarına, dün saat 10.00’da oynanan onbirinci ve onikinci ayak karşılaşmalarıyla devam edildi.
Federasyon salonunda oynanan ve GAÜ’nün 2 maçını da set vermeden kazandığı maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|
11. AYAK
|
GAÜ
|
(4 - 0)
|
Gençlik Gücü
|
LAÜ
|
ERTELENDİ
|
Bekiroğulları
|
Bekiroğulları
|
-
|
BAY
|
Akdeniz
|
(4 - 3)
|
Karşıyaka
|
12. AYAK
|
GAÜ
|
(4 – 0)
|
Dumlupınar
|
LAÜ
|
ERTELENDİ
|
Bekiroğulları
|
Gençlik Gücü
|
(1 – 4)
|
Karşıyaka
|
Akdeniz
|
-
|
BAY