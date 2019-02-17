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Masa Tenisinde Büyükler Ligi heyecanı sürüyor

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Masa Tenisinde Büyükler Ligi heyecanı sürüyor
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Masa Tenisinde Büyükler Ligine ikinci hafta müsabakalarıyla devam edildi. Federasyon salonunda oynanan ikinci hafta müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. Masa tenisinde Büyükler Ligine 23 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla devam edilecek.

Maçların ardından alınan sonuçlar, erkekler liginin puan durumu ve önümüzdeki haftanın programı şöyle;

Büyük Erkekler Ligi

3. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi

4-2

Anka Spor Derneği

Lefke Avrupa Üniversitesi

4-0

Gençlik Gücü

Dumlupınar

4-2

Akdeniz Spor Birliği

Sütlüce

1-4

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

4. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi

4-0

Gençlik Gücü

Lefke Avrupa Üniversitesi

4-1

Akdeniz Spor Birliği

Dumlupınar

4-1

Sütlüce

Anka Spor Derneği

4-0

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Erkek Ligi Puan Durumu

O.

P.

1.

GAÜ

4

8

2.

LAÜ

4

8

3.

Dumlupınar

4

7

4.

Anka Spor Derneği

4

6

5.

Akdeniz Spor Birliği

4

6

6.

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

4

5

7.

Gençlik Gücü

4

4

8.

Sütlüce

2

2
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