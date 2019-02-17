Masa Tenisinde Büyükler Ligi heyecanı sürüyor

Masa Tenisinde Büyükler Ligine ikinci hafta müsabakalarıyla devam edildi. Federasyon salonunda oynanan ikinci hafta müsabakaları oldukça çekişmeli geçti. Masa tenisinde Büyükler Ligine 23 Şubat Cumartesi günü oynanacak müsabakalarla devam edilecek.
Maçların ardından alınan sonuçlar, erkekler liginin puan durumu ve önümüzdeki haftanın programı şöyle;
|
Büyük Erkekler Ligi
|
3. Ayak
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
4-2
|
Anka Spor Derneği
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
4-0
|
Gençlik Gücü
|
Dumlupınar
|
4-2
|
Akdeniz Spor Birliği
|
Sütlüce
|
1-4
|
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
|
4. Ayak
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
4-0
|
Gençlik Gücü
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
4-1
|
Akdeniz Spor Birliği
|
Dumlupınar
|
4-1
|
Sütlüce
|
Anka Spor Derneği
|
4-0
|
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
|
O.
|
P.
|
1.
|
GAÜ
|
4
|
8
|
2.
|
LAÜ
|
4
|
8
|
3.
|
Dumlupınar
|
4
|
7
|
4.
|
Anka Spor Derneği
|
4
|
6
|
5.
|
Akdeniz Spor Birliği
|
4
|
6
|
6.
|
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
|
4
|
5
|
7.
|
Gençlik Gücü
|
4
|
4
|
8.
|
Sütlüce
|
2
|
2