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Masa tenisinde Büyükler Ligi başladı

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Masa tenisinde Büyükler Ligi başladı
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Masa tenisinde Büyükler Ligi dün sabah saat 10.00’da federasyon salonunda oynanan maçlarla başladı.

Büyük Erkekler Ligi’nin ilk haftasında kulüpler ikişer ayak oynadı. Ligin üçüncü ve dördüncü ayak maçları 3 Mart’ta yine federasyon salonunda oynanacak. İlk hafta sonucunda alınan toplu sonuçlar şöyle;

1. Ayak

2. Ayak

GAÜ – Bay

GAÜ (4) - (0) Karşıyaka

LAÜ (4) - (0) Karşıyaka

LAÜ (4) - (0) ASB

Bekiroğulları (4) - (1) ASB

Bekiroğulları (4) - (0) GG

Dumlupınar (4) - (0) GG

Dumlupınar - Bay
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