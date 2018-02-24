Masa tenisinde Büyükler Ligi başladı

Masa tenisinde Büyükler Ligi dün sabah saat 10.00’da federasyon salonunda oynanan maçlarla başladı.
Büyük Erkekler Ligi’nin ilk haftasında kulüpler ikişer ayak oynadı. Ligin üçüncü ve dördüncü ayak maçları 3 Mart’ta yine federasyon salonunda oynanacak. İlk hafta sonucunda alınan toplu sonuçlar şöyle;
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1. Ayak
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2. Ayak
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GAÜ – Bay
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GAÜ (4) - (0) Karşıyaka
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LAÜ (4) - (0) Karşıyaka
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LAÜ (4) - (0) ASB
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Bekiroğulları (4) - (1) ASB
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Bekiroğulları (4) - (0) GG
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Dumlupınar (4) - (0) GG
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Dumlupınar - Bay