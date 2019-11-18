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Masa Tenisinde Büyük Erkeklerde mücadele başladı

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Masa Tenisinde Büyük Erkeklerde mücadele başladı

Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi geçtiğimiz Cumartesi günü oynanan karşılaşmalarla başladı.

Anka Spor Derneği’nin Türkiye 2. Ligi mücadeleleri ve Akdeniz Spor Birliği’nin önceden bildirdiği sebepten dolayı ilk hafta maçlarına katılamadılar. Büyük Erkekler Ligi erteleme maçları 27 Kasım Çarşamba akşamı saat 17.30’da, 2. hafta mücadeleleri ise 30 Kasım Cumartesi günü oynanacak.

Ayrıca Türkiye 2. Ligi’nde mücadele eden Anka Spor Derneği Masa Tenisi Erkek Takımı ise oynadığı 8 maçta aldığı 7 galibiyet ve topladığı 15 puan ile Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2. Lig 1. etap maçlarını üçüncü sırada tamamlayarak lige başarılı bir başlangıç yaptı.

İlk hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

1.Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi

-

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Lefke Avrupa Üniversitesi

4-0

Sütlüce

Anka Spor Derneği

ERTELEME

Gençlik Gücü

Dumlupınar

ERTELEME

Akdeniz Spor Birliği

            2.Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi

4-0

Sütlüce

Lefke Avrupa Üniversitesi

4-0

Gençlik Gücü

Anka Spor Derneği

ERTELEME

Akdeniz Spor Birliği

Dumlupınar

ERTELEME

By
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