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Masa tenisi tarihinde bir ilk

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İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Küçükler Takım Şampiyonası’nda Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu hakemlerinden Eda Sözcü şampiyonada maçlar yöneterek bir ilke imza atıldı

Masa tenisi tarihinde bir ilk
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Masa tenisi tarihinde bir ilke imza atıldı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ile imzalanan protokol doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu hakemlerinin Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun düzenlediği Türkiye Şampiyonaları’nda görev almalarıyla ilgili protokolün yürürlüğe girmesiyle 13-15 Nisan tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen Türkiye Küçükler Takım Şampiyonası’nda Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu hakemlerinden Eda Sözcü şampiyona boyunca ülkemizi başarıyla temsil etti.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu çevrelerinden de birçok olumlu izlenim alan Eda Sözcü sonrasında bundan sonraki Türkiye Şampiyonaları’nda da pek çok hakemimiz ülkemizi temsil etmesine karar verildi.

Öte yandan Türkiye Küçükler Takım Şampiyonası’nda ülkemizi Minik Erkeklerde Karşıyaka Spor Kulübü ve Minik Kızlarda KKTC Karması temsil etti. Her iki takımımız da ilk 32’ye kalma başarısı gösterdiler.

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