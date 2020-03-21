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Masa Tenisi salonu ilaçlandı

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Masa Tenisi Federasyonu salonu korona virüse karşı, Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerince ilaçlanarak dezenfekte edildi

Masa Tenisi salonu ilaçlandı

Mustafa Bekiroğluları başkanlığındaki Masa Tenisi Federasyonu yönetim kurulunun girişimleri sonucunda Masa Tenisi Federasyonu salonu korona virüse karşı, Lefkoşa Türk Belediyesi ekiplerince ilaçlanarak dezenfekte edildi.

Masa Tenisi Federasyonundan salonun ilaçlanması ile ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

“Dünyamızı ve ülkemizi saran korona virus tehdidine karşı Bakanlar Kurulu kararı ile spor faaliyetlerinin askıya alınması sonrasında, bizler de federasyon salonumuzu dezenfekte ederek bir önlem daha almış bulunuyoruz.
Daha güzel günlerin yakında olması dileğiyle.Lütfen kurallara uyalım ve en yakın zamanda gündelik yaşamımıza ve sporumuza geri dönelim.”

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