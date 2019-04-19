banner255
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
Google’dan Duygu Asena'ya özel Doodle
31 0
18 0
 
Çiçek saksısı sigara söndürme yeri mi?
Çiçek saksısı sigara söndürme yeri mi?
36 0
177 0
Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
469 0
33 0
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
228 0
banner82

Masa Tenisi Federasyonu’nun özel projesi

banner27

Masa Tenisi Federasyonu, özel eğitime gereksinim duyan çocukların masa tenisi ile tanışmalarını sağlamak amacıyla proje başlattı

banner262
Masa Tenisi Federasyonu’nun özel projesi
banner267

Masa Tenisi Federasyonu, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, özel eğitime gereksinim duyan çocukların masa tenisi ile tanışmalarını sağlamak amacıyla proje başlattı.

Konu ile ilgili olarak Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“Masa Tenisi Federasyonu olarak sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında, özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımızın sosyalleşerek masa tenisi ile tanışmalarını, ayrıca yetenekleri doğrultusunda bu spora yönlendirilmeleri amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda ilk olarak özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız federasyonumuza davet edilerek onlara spor kıyafetleri verilmiştir. Bundan sonraki hedefimiz bu çocukların masa tenisine katılımlarını sağlamaktır.

Gerekli katılım ve spora dahil olunması durumunda bu çocuklarımızın Paralimpik Olimpiyatlarına katılmaları en büyük hedefimiz ve hayalimizdir.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.