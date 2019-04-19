Masa Tenisi Federasyonu’nun özel projesi

Masa Tenisi Federasyonu, özel eğitime gereksinim duyan çocukların masa tenisi ile tanışmalarını sağlamak amacıyla proje başlattı

Masa Tenisi Federasyonu, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, özel eğitime gereksinim duyan çocukların masa tenisi ile tanışmalarını sağlamak amacıyla proje başlattı.

Konu ile ilgili olarak Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklama şöyle:

“Masa Tenisi Federasyonu olarak sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında, özel eğitime gereksinim duyan çocuklarımızın sosyalleşerek masa tenisi ile tanışmalarını, ayrıca yetenekleri doğrultusunda bu spora yönlendirilmeleri amaçlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda ilk olarak özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklarımız federasyonumuza davet edilerek onlara spor kıyafetleri verilmiştir. Bundan sonraki hedefimiz bu çocukların masa tenisine katılımlarını sağlamaktır.

Gerekli katılım ve spora dahil olunması durumunda bu çocuklarımızın Paralimpik Olimpiyatlarına katılmaları en büyük hedefimiz ve hayalimizdir.