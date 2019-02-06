Masa Tenisi Federasyonu’nda başkanlığa iki aday

Masa Tenisi Federasyonu’ndabaşkanlık seçimi de içeren genel kurul için şimdiki Federasyon başkanı Mustafa Bekiroğulları ve eski yönetim kurulu üyelerinden Bülent Oran aday çıktılar

Yusuf Karayusufoğlu

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu’nda ay sonunda yıllık olağan genel kurul olacak. Başkanlık seçimi de içeren genel kurul için şimdiki Federasyon başkanı Mustafa Bekiroğulları ve eski yönetim kurulu üyelerinden Bülent Oran aday olmaya karar verdiler.

BEKİROĞULLARI: “FEDERASYON BAŞKANLIĞINA YENİDEN ADAYIM”

Ay sonu yapılacak olağan yıllık genel kurulunda başkanlık için aday olacağını gazetemize bildiren Mustafa Bekiroğulları, şimdilik bir dönem daha başkanlık için aday olmak istediğini,yapmak için bazı hedefleri olduğunu,bu hedefleri için göreve devam edeceğini vurguladı.

BÜLENT ORAN DA ADAY OLDU

Federasyon başkanlığı için eski masa tenisi sporcularından ve iki dönem önce Bekiroğulları’nin başkanlığında ayni yönetimde çalışan Bülent Oran da başkanlık için Spor Dairesi Müdürlüğü’ne müracaatını yaptı. Dün gazetemizi arayan Oran, daha önce Bekiroğulları’nın başkanlığında çalıştıkları arkadaşlarla birlikte yeni dönemde yönetime aday olduklarını belirtti. Oran,daha ayrıntılı olarak hedeflerini daha sonra açıklayacağını vurguladı.