Masa Tenisi Federasyonu hakem yetiştirecek

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu hakem kursu düzenleyecek. Federasyon 6-7 Ağustos 2019 tarihlerinde hakem kursunu gerçekleştirecek.

Kursa katılım için aşağıdakiler gereklidir:

Kimlik Kartı fotokopisi, 4 Adet Vesikalık fotoğraf, Polisten Temiz Kağıdı, Lise veya daha üst bir eğitim kurumundan mezun olunduğuna dair belge, Doktordan hakemlik yapmasında sakınca olmadığına dair belge, Kurs ücreti 100 TL (Yüz Türk Lirası)’dır.

Kayıtlar ve bilgi için aşağıdaki numaralardan federasyon yetkililerine ulaşılabilir:

İbrahim Aysal: 0542 884 36 88

Kurthan Korutürk: 0533 865 36 64

Mustafa Bekiroğulları: 0533 869 49 11