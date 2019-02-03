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Masa tenisi Büyükler Ligi başladı

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Masa tenisi Büyükler Ligi başladı
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Masa Tenisinde, Büyükler Ligi 2 Şubat Cumartesi sabahı 10.00’da federasyon salonunda oynanan ilk hafta müsabakalarıyla başladı. Masa tenisinde Büyükler Ligine 16 Şubat Cumartesi devam edilecek. 9 Şubat’ta Cumartesi Minikler Ferdi Turnuvası gerçekleştirilecek.

Oldukça çekişmeli geçen maçların ardından Büyükler Liginde alınan sonuçlar ve önümüzdeki haftanın programı şöyle;

Büyük Erkekler Ligi

1. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi

4-0

Sütlüce

Lefke Avrupa Üniversitesi

4-0

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Dumlupınar

0-4

Anka Spor Derneği

Akdeniz Spor Birliği

4-0

Gençlik Gücü

2. Ayak

Girne Amerikan Üniversitesi

4-0

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Lefke Avrupa Üniversitesi

4-3

Anka Spor Derneği

Dumlupınar

4-0

Gençlik Gücü

Akdeniz Spor Birliği

4-0

Sütlüce

Büyük Kadınlar Ligi

1. Ayak

Yakın Doğu Üniversitesi

-

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Girne Amerikan Üniversitesi

2-4

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Anka Spor Derneği

4-2

Dumlupınar

2. Ayak

Yakın Doğu Üniversitesi

2-4

KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği

Girne Amerikan Üniversitesi

4-0

Dumlupınar

Anka Spor Derneği

-

BY
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