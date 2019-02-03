Masa tenisi Büyükler Ligi başladı

Masa Tenisinde, Büyükler Ligi 2 Şubat Cumartesi sabahı 10.00’da federasyon salonunda oynanan ilk hafta müsabakalarıyla başladı. Masa tenisinde Büyükler Ligine 16 Şubat Cumartesi devam edilecek. 9 Şubat’ta Cumartesi Minikler Ferdi Turnuvası gerçekleştirilecek.
Oldukça çekişmeli geçen maçların ardından Büyükler Liginde alınan sonuçlar ve önümüzdeki haftanın programı şöyle;
|
Büyük Erkekler Ligi
|
1. Ayak
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
4-0
|
Sütlüce
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
4-0
|
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
|
Dumlupınar
|
0-4
|
Anka Spor Derneği
|
Akdeniz Spor Birliği
|
4-0
|
Gençlik Gücü
|
2. Ayak
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
4-0
|
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
|
Lefke Avrupa Üniversitesi
|
4-3
|
Anka Spor Derneği
|
Dumlupınar
|
4-0
|
Gençlik Gücü
|
Akdeniz Spor Birliği
|
4-0
|
Sütlüce
|
Büyük Kadınlar Ligi
|
1. Ayak
|
Yakın Doğu Üniversitesi
|
-
|
BY
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
2-4
|
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
|
Anka Spor Derneği
|
4-2
|
Dumlupınar
|
2. Ayak
|
Yakın Doğu Üniversitesi
|
2-4
|
KKTC Kültür ve Dayanışma Derneği
|
Girne Amerikan Üniversitesi
|
4-0
|
Dumlupınar
|
Anka Spor Derneği
|
-
|
BY