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Masa tenisçilerimiz Macaristan’da raket sallıyorlar

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Veteran Masa Tenisçilerimiz, Budapeşte’de başlayan “2019 Avrupa Veteran Masa Tenisi Şampiyonasında” mücadelerine çift yönde devam ediyorlar

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Masa tenisçilerimiz Macaristan’da raket sallıyorlar
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Yusuf Karayusufoğlu

Veteran Masa Tenisçilerimiz,  1Temmuz’da Budapeşte’de (Macaristan) başlayan  “2019 Avrupa Veteran Masa Tenisi Şampiyonasında” mücadelerine çift yönde devam ediyorlar.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından iki yılda bir yapılan söz konusu şampiyonaya katılan 3500 sporcu arasında veteran masa tenisçilerimiz çıkarılan zorlukları aşarak başlamayı ve maçlarda ilerlemeyi başarmış bulunuyorlar.

Şampiyonada KKTC’yi sporcu olarak 65-69 yaş grubunda Fadıl Olguner, Avusturyalı rakibini 3-0 yendikten sonra grubunda diğer rakipleri olan Alman ve İsveçli sporculara yenilerek “consolution eleme grubunda” mücadele etmeye kaldı.

40-49 yaş grubunda Zekai Soyatlı Yunan rakibini 3-0,Alman rakibini 3-1 yenerek n grup ikincisi olarak eleme grubuna yükseldi. 50-59 yaş grubunda Mehmet Sedat ise grubundan çıkabilmek için Fransız, Alman ve İsveçli rakipleriyle mücadeleye devam edecek.

Veteran masa tenisçilerimiz bugün çift maçlara başlayacaklar.

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